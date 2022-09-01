"Усе в дірках": Гераскевич присоромив олімпійську чемпіонку з РФ, яка побідкалася на дефіцит спортивного екіпірування

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву російської легкоатлетки Марії Ласіцкене про нестачу спортивного одягу та взуття після відходу компанії Nike з РФ.

Нещодавно олімпійська чемпіонка Токіо-2020 в стрибках у висоту Марія Ласіцкене поскаржилася на дефіцит сучасного спортивного екіпірування в країні-агресорці, оскільки Nikе залишив російський ринок через повномасштабне вторгнення окупантів до України.

"Мені дуже важливо, щоб у мене шиповки були певної моделі. Нещодавно я подивилася на свої нинішнє взуття й зрозуміла, що це моя остання пара з останньої колекції. Але у мене в запасах є ще цієї ж моделі, випущені в минулих сезонах. Отже, це не проблема, і я зможу стрибати в них.

Але я сподіваюся, що Nike все-таки згадає, що в Росії залишилися спортсмени, і нам потрібне сучасне екіпірування. Думатимемо з менеджером, як отримати його. Найголовніше для мене, повторюся, це шиповки. Причому весь сезон я стрибаю в одній парі. Але деякі спортсмени змінюють їх кожні два місяці, тому що взуття дуже швидко стає непридатним.

І я вже третій рік стрибаю на змаганнях в одній формі чемпіонки світу 2019 року. Я вчора на неї подивилася, в одному місці все вже в дірках від шпильок. І дірки стають дедалі більшими. А зараз вийшла вже нова форма, яку я, олімпійська чемпіонка, навіть жодного разу не бачила. Просто Nikе відповідно до домовленостей повинен постачати мені форму, але зараз домовленості багато де не працюють. Сама компанія не хоче трохи постаратися, щоб до нас ця форма дійшла", - сказала Ласіцкене в інтерв'ю російським пропагандистам.

На цинічне ниття росіянки відповів український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Марія Ласіцкене занила, що вона залишилась без шиповок… Маріє, а як щодо українських спортсменів, котрі залишилися без батьків?", - написав Гераскевич у Twitter.

марія ласіцкене занила, що вона залишилась без шиповок…

маріє, а як щодо українських спортсменів, котрі залишилися без батьків? — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) August 31, 2022

Додамо, що раніше Ласіцкене, яка має звання капітана Збройних сил РФ, влаштувала істерику через "бан" спортсменів країн-агресорок. Марія написала відкритого листа очільнику Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, в якому засудила відсторонення російських і білоруських атлетів.

Повномасштабна війна, яку Росія 24 лютого 2022 року розв'язала проти України, забрала життя багатьох українців, зокрема й спортсменів та їх родичів. У серпні стало відомо про загибель матері української легкоатлетки Катерини Табашник внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові.

Читайте також:

"Легше не стало": Магучіх зізналася, що написала їй росіянка Ласіцкене після ЧС-2022

"Вам ніколи не зрозуміти нас, ви не в окупації нелюдів": зіркова українська легкоатлетка емоційно звернулася до своєї колеги з РФ

"Ми не будемо сумувати за вами": відомий український скелетоніст звернувся до гімнасток із РФ, які святкували окупацію Криму