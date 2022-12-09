Усе вирішила серія пенальті: Хорватія в суперматчі здолала Бразилію і вийшла до півфіналу ЧС-2022

Збірна Хорватії перемогла команду Бразилії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті" в Ер-Райяні завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті більш влучними виявилися хорвати.

Перший тайм матчу минув без гострих моментів. На початку другої половини зустрічі бразильці додали обертів і почали всерйоз загрожувати воротам Домініка Ліваковича. Однак хорватський голкіпер двічі врятував свою команду, ногами відбивши удари з меж штрафного майданчика.

На 66-й хвилині команда Тіте мала ще один чудовий момент. Лукас Пакета видряпав м'яч і пробив з лінії воротарського майданчика – Лівакович знову врятував Хорватію.

На 75-й хвилині відкривати рахунок у протистоянні міг Неймар, але з лівого флангу штрафного пробив просто в ноги хорватському голкіперу. А ще за п'ять хвилин Пакета після передачі Родріго з меж карного майданчика в дотик послав м'яч до рук Ліваковича.

Наприкінці основного часу матчу Антоні спробував вирвати для бразильців путівку до півфіналу, однак його удар з-за меж штрафного виявився слабким – Лівакович без проблем забрав м'яч. Тож команди продовжили з'ясовувати переможця в екстратаймах.

На єдиній компенованій до першого овертайму хвилині "селесао" таки забили непоступливому супернику. Неймар обігрався з Пакетою, обійшов Ліваковича і послав м'яч під поперечину.

Однак на 117-й хвилині хорвати несподівано відігралися. Бруно Петкович після передачі Міслава Оршича з рикошетом від Маркіньйоса пробив у ближній кут.

Отже, доля путівку до 1/2 фіналу Мундіалю визначалася в серії пенальті, де точнішими були хорвати.

У півфіналі Хорватія позмагається зі збірною, що виявиться сильнішою у поєдинку Нідерланди – Аргентина, який відбудеться також 9 грудня, але о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Нідерланди – Аргентина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

Грубо повелися з котом: збірна Бразилії потрапила в скандал перед чвертьфіналом ЧС-2022 (відео)

Англія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022