Усе вирішила серія пенальті: ПСЖ здолав "Ліверпуль" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Парижани взяли реванш у мерсисайдців за поразку в першому матчі та продовжать боротися за трофей.

ПСЖ обіграв "Ліверпуль" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Основний час поєдинку на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:1 , після чого парижани виграли серію пенальті.

Єдиний гол в основний час французький клуб забив на 12-й хвилині. Автором результативного удару став Усман Дембеле.

Оскільки у першій зустрічі "Ліверпуль" у Парижі вирвав перемогу над ПСЖ (1:0), то рахунок за сумою двох матчів став рівним – 1:1, а відтак команди продовжили з'ясовувати сильнішого в екстратаймах.

В екстратаймах мерсисайдці та парижани голами не відзначалися, тому володар путівки до чвертьфіналу визначався у серії пенальті, де команда Луїса Енріке тріумфувала з рахунком 4:1.

Героєм серії післяматчевих 11-метрових став воротар французького клубу Джанлуїджі Доннарумма, який здійснив два сейви. Не зуміли пробити італійського голкіпера Дарвін Нуньєс і Кертіс Джонс.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ позмагається з тріумфатором протистояння між бельгійським "Брюгге" та англійською "Астон Віллою". Перша гра завершилася перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 3:1, матч-відповідь відбудеться 12 березня у Бірмінгемі.

Огляд матчу "Ліверпуль" – ПСЖ

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