Усе вирішила серія пенальті: визначився перший фіналіст "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ (відео)

"Лівий Берег" здолав "Металіст 1925" в півфінальному поєдинку "Турніру чотирьох" за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25 та вийшов до фіналу.

Основний час зустрічі на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися футболісти "Лівого Берега" – 5:4.

Господарі поля вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+1-й хвилині відзначився Владислав Войцеховський.

Під завісу другого тайму харків'яни відігралися – на 90+4-й хвилині забив Василь Кравець.

Згідно з регламентом, якщо переможця не вдалося визначити в основний час, то одразу проводиться серія післяматчевих пенальті. Гравці "Лівого Берега" реалізували усі п'ять своїх спроб, тоді як підопічні Віктора Скрипника схибили останнім ударом – Арі Моура влучив у стійку.

Огляд матчу "Лівий Берег" – "Металіст 1925"

Буде додано незабаром.

Другий фіналіст "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ визначиться в матчі "Епіцентр" – "Минай", який також відбудеться 26 липня. Початок – о 18:00.

Фінальний поєдинок за право грати в УПЛ відбудеться у вівторок, 30 липня.

Нагадаємо, переможець цього мінітурніру замінить в елітному дивізіоні "Дніпро-1", який виключили зі складу учасників УПЛ через фінансові проблеми.

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