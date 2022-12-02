Усе вирішили міліметри: як суперечливий гол Японії вибив Німеччину з ЧС-2022 (фото, відео)

Цей гол приніс японцям перемогу над Іспанією та путівку до плейоф, а німців залишив за бортом турніру.

Збірна Японії сенсаційно обіграла команду Іспанії (2:1) в матчі 3-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Перемога дозволила японцям з першого місця вийти до плейоф Мундіалю.

Однак приголомшлий успіх японців був би неможливим, якби не скандальний другий гол у ворота іспанців.

На 51-й хвилині Ао Танака замкнув простріл, який від лицьової лінії виконав Кароу Мітома.

Епізод виявився досить непростим для бригади арбітрів, адже на повторах здається, що м'яч вийшов за межі поля до того, як Мітома встиг віддати результативну передачу. Однак головний рефері матчу Віктор Гомес, порадившись із суддями VAR, вирішив зарахувати гол.

На одному зі стоп-кадрів чітко видно, що м'яч вийшов за лицьову лінію. Це обурило чималу кількість уболівальників, які писали в соцмережах про те, що гол зарахували несправедливо.

Проте знімок, який розлетівся соцмережами, не відображає реальної ситуації. Інші кадри з камер, встановлених на стадіоні, доводять, що м'яч все ж залишився у грі. Тож саме ці декілька міліметрів зіграли ключову роль і призвели до того, що гол японців було зараховано.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

У паралельному матчі цього квартету збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики з рахунком 2:4 . Проте це не врятувало німців від вильоту з турніру.

Для виходу до плейоф Бундестім необхідно було, аби Іспанія не програла японцям. Тож саме гол-фантом позбавив Німеччину можливості продовжити шлях на Мундіалі.

Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.

В 1/8 фіналу японці гратимуть з Хорватією, а іспанці протистоятимуть збірній Марокко.

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