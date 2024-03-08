Усе вирішив автогол: "Дніпро-1" програв "Руху" в матчі з трьома повітряними тривогами (відео)

Лідер чемпіонату України втратив очки вже вдруге 2024 року.

"Дніпро-1" поступився "Руху" в домашньому матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" в Дніпрі завершився з рахунком 0:1 .

Львів'яни вийшли вперед вже на 5-й хвилині зустрічі – півзахисник дніпровського клубу Едуард Сарапій зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового.

Команда Юрія Максимова створила кілька небезпечних моментів, але відігратися так і не зуміла.

Зазначимо, що поєдинок тричі переривався через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Рух"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Дніпро-1" (38 очок) лідирує в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на один бал. Проте "гірники" мають три гри в запасі. "Рух" (33 пункти) піднявся на п'яту позицію, обійшовши за додатковими показниками "Полісся".

У наступному турі "Дніпро-1" 12 березня на виїзді зустрінеться з ЛНЗ, а "Рух" 16 березня зіграє з "Металістом 1925".

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