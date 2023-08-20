Усе вирішив гол чемпіона світу: "Манчестер Сіті" у складному матчі АПЛ здолав "Ньюкасл" (відео)

"Манчестер Сіті" вдома мінімально обіграв "Ньюкасл" у матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито на 31-й хвилині. Перемогу "городянам" приніс гол чемпіона світу 2022 року у складі збірної Аргентини Хуліана Альвареса. Результативною передачею відзначився Філ Фоден.

Огляд матчу

Для команди Хосепа Гвардіоли це друга поспіль перемога на старті нового сезону чемпіонату Англії. У першому турі "небесно-блакитні" розгромили новачка АПЛ "Бернлі" (0:3).

Таким чином, "Манчестер Сіті" з 6 очками після двох турів посідає друге місце в АПЛ. "Ньюкасл" із трьома набраними балами розташувався на шостій позиції.

У наступному турі "городяни" в гостях позмагаються з "Шеффілд Юнайтед", а "сороки" приймуть Ліверпуль. Обидва матчі відбудуться 27 серпня.

Нагадаємо, минулого сезоні "Манчестер Сіті" став переможцем АПЛ. "Ньюкасл" фінішував на четвертій сходинці та вперше від сезону-2002/03 потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

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