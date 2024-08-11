Усе вирішив останній фінал: визначився переможець медального заліку Олімпіади-2024

Збірна США виграла медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

В останній змагальній події Олімпіади-2024, фіналі жіночого баскетбольного турніру, американки обіграли команду Франції з рахунком 67:66.

"Золото" в жіночому баскетболі дозволило США обійти Китай у підсумковому медальному заліку.

Спортсмени з обох країн здобули по 40 золотих медалей, але за рахунок більшої кількості срібних нагород (44 проти 27) переможцем медального заліку Олімпіади-2024 стали саме американці.

Місця в медальному заліку Олімпіади визначаються за кількістю виграних золотих медалей. За умови рівності за нагородами найвищого ґатунку береться до уваги, хто здобув більше срібних, а потім – бронзових нагород.

Зазначимо, що за загальною кількістю виграних медалей США з відривом стали найкращими на ОІ-2024 – 126. На другому та третьому місцях за кількістю здобутих нагород розташувалися Китай (91) і Велика Британія (65) відповідно.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку та посіла 17-те місце за кількістю виграних нагород.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.

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