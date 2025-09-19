Усе вирішить парний матч: Світоліна програла в надскладному півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна (WTA №13) програла Жасмін Паоліні (WTA №8) у другому матчі протистояння Україна – Італія у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 4:6, 4:6.

Перед цим Марта Костюк обіграла Елізабетту Коччаретто. Тож наразі рахунок у матчевому протистоянні став рівним – 1:1.

Відтак володаря путівки до фіналу вирішить парна зустріч: Людмила та Надія Кіченок зіграють проти Жасмін Паоліні та Сари Еррані. Старт поєдинку – сьогодні, 19 вересня, о 17:15 за київським часом.

Для збірної України це перший в історії півфінал Кубка Біллі Джин Кінг. Італійки – чинні чемпіонки турніру.

Зазначимо, що у чвертьфіналі збірна України завдяки перемогам Костюк і Світоліної перемогла Іспанію (2:0), а італійки обіграли Китай (2:0).

У фіналі переможець протистояння Україна – Італія зустрінеться з тріумфатором дуелі США – Велика Британія.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбувається від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу бере участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялися за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.