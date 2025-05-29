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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Усе вирішив фінал Кубка Хорватії: "Шахтар" не потрапив напряму до основної стадії Ліги Європи

"Гірникам" доведеться стартувати з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" не зумів автоматично потрапити до основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26.

"Гірники" як переможець Кубка України отримали б пряму путівку до основного етапу другого за престижністю євротурніру, якби "Славен Белупо" обіграв "Рієку" в фіналі Кубка Хорватії.

Однак цього не сталося. Новоспечені чемпіони Хорватії перемогли з рахунком 1:0, перший матч завершився внічию 1:1.

Відтак "Рієка" стала володарем Кубка Хорватії, оформивши "золотий дубль" у сезоні-2024/25.

Таким чином, "Динамо" Загреб, яке посіло друге місце у чемпіонаті Хорватії, отримало пряму путівку до основної стадії Ліги Європи, оскільки має вищий клубний коефіцієнт УЄФА (56.000), ніж "Шахтар" (52.000).

"Шахтар" же, який став бронзовим призером УПЛ, повинен буде стартувати з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться 17 червня, а матчі – 10 та 17 липня.

"Помаранчево-чорним" потрібно пройти чотирьох суперників, щоб дістатися основного етапу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. Донецький клуб очолив турецький фахівець Арда Туран.

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