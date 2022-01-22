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Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу

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Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу

Associated Press

Після жахливого інциденту футболіст із сім'єю повернувся на батьківщину.

Грабіжники увірвалися до будинку захисника "Манчестер Юнайтед" Віктора Ліндельофа, поки він разом з командою брав участь у перенесеному виїзному матчі 17-го туру АПЛ з "Брентфордом" (1:3).

Як повідомляє ESPN, під час пограбування в домі шведського футболіста перебувала його дружина Майя та двоє маленьких дітей - трирічний син та новонароджена донечка. 

"Нам з дітьми довелося зачинитися і сховатися в кімнаті. Із нами все добре, враховуючи ці обставини, але, очевидно, це дуже травмувало та налякало мене та моїх маленьких дітей. Зараз ми перебуваємо у Швеції та проводимо час із рідними", - написала дружина футболіста в Instagram.

"Манчестер Юнайтед" висловив підтримку гравцю після моторошного інциденту. Головний тренер команди Ральф Рангнік звільнив Ліндельофа від тренувань і не включив його до складу на найближчий матч АПЛ проти "Вест Гема".

  • У нинішньому сезоні шведський захисник провів 21 матч за МЮ у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.
  • "Червоні дияволи" після 21 зіграного поєдинку посідають сьоме місце в Чемпіонаті Англії, набравши 35 очок. У наступній зустрічі АПЛ команда Ральфа Рангніка 22 січня на "Олд Траффорд" прийме "Вест Гем" Андрія Ярмоленка.

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