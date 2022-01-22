Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу

Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу

Після жахливого інциденту футболіст із сім'єю повернувся на батьківщину.

Грабіжники увірвалися до будинку захисника "Манчестер Юнайтед" Віктора Ліндельофа, поки він разом з командою брав участь у перенесеному виїзному матчі 17-го туру АПЛ з "Брентфордом" ( 1:3 ).

Як повідомляє ESPN, під час пограбування в домі шведського футболіста перебувала його дружина Майя та двоє маленьких дітей - трирічний син та новонароджена донечка.

"Нам з дітьми довелося зачинитися і сховатися в кімнаті. Із нами все добре, враховуючи ці обставини, але, очевидно, це дуже травмувало та налякало мене та моїх маленьких дітей. Зараз ми перебуваємо у Швеції та проводимо час із рідними", - написала дружина футболіста в Instagram.

"Манчестер Юнайтед" висловив підтримку гравцю після моторошного інциденту. Головний тренер команди Ральф Рангнік звільнив Ліндельофа від тренувань і не включив його до складу на найближчий матч АПЛ проти "Вест Гема".

У нинішньому сезоні шведський захисник провів 21 матч за МЮ у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

"Червоні дияволи" після 21 зіграного поєдинку посідають сьоме місце в Чемпіонаті Англії, набравши 35 очок. У наступній зустрічі АПЛ команда Ральфа Рангніка 22 січня на "Олд Траффорд" прийме "Вест Гем" Андрія Ярмоленка.

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