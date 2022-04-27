"Усі будуть готові грати за Україну, за наших військових": лідер волейбольної збірної - про участь у ЧС-2022

"Усі будуть готові грати за Україну, за наших військових": лідер волейбольної збірної - про участь у ЧС-2022

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував потрапляння національної команди на Чемпіонат світу-2022.

У квітні Міжнародна федерація волейболу оголосила, що чоловіча збірна України з волейболу виступить на ЧС-2022 замість дискваліфікованої Росії. Причиною такого рішення стала повномасштабна війна, яку Російська Федерація розв'язала на території України.

Про те, якою була реакція на цю новину, капітан української команди Олег Плотницький розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Звісно, ця новина підняла настрій, адже ми цього чекали. Після чемпіонату Європи нам не вистачило кілька балів, бо Китай тоді на чемпіонаті Азії виграв бронзові медалі, чого не було вже шість років. Вони виграли якраз у той рік, коли ми піднімались у рейтингу, перемагали, усе було добре. Якщо не помиляюсь, нам не вистачило п’ять чи шість балів.

Ми зіграли два матчі по 3:2. Якби ми виграли їх по 3:1 чи 3:0, то поїхали б собі спокійно на Чемпіонат світу. Будемо працювати, готуватись. Будемо грати "Золоту лігу", що стане підготовчим етапом.

Міжнародна федерація затягувала з оголошенням цього рішення. Напевно, у них були на те причини. Але добре, що так вийшло. Думаю, що всі будуть готові грати за Україну, за наших військових, які зараз захищають нас. Ми будемо вмотивовані більше за всіх", - наголосив Плотницький.

Україна зіграє на Чемпіонаті світу з волейболу вперше від 1998 року. Суперниками "синьо-жовтих" у групі A будуть команди Сербії, Тунісу і Пуерто-Рико.

Чемпіонат світу-2022 з волейболу відбудеться в Польщі та Словенії, які приймуть турнір замість відстороненої Росії.

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