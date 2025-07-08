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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

"Усі будуть шоковані": Дюбуа зробив гучну заяву перед реваншем з Усиком

Британець запевнив, що якнайкраще готовий до поєдинку з українцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа зробив гучну заяву перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британський боксер вважає, що зараз є "найкращою версією себе", а також пообіцяв приголомшити всіх під час бою з українцем.

"Після першого бою я провів ще три поєдинки. Навіть той тренувальний табір дав мені багато для наступних боїв. Я став кращим, витривалішим, більш підготовленим. Я найкраща версія себе, справжній боєць. Я готовий до війни.

Цього разу все буде інакше. Усі, хто думає, що все буде як раніше, будуть шоковані, навіть команда Усика. Я краще знаю себе, більше довіряю собі як бійцю. Я не можу дочекатися", – сказав Дюбуа у коментарі DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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