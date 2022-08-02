"Усі ці санкції не можуть мати юридичної сили": в РФ влаштували істерику щодо відсторонення спортсменів та згадали про людські права

Зокрема, Новіков наголосив на тому, що світові спортивні функціонери порушують права російських дітей, забороняючи їм брати участь у міжнародних змаганнях.

Про це він розповів у інтерв'ю порталу "РБ Спорт".

Він зазначив, що юні спортсмени не повинні піддаватися дискримінації та "нести відповідальність за дорослих". Як наслідок, Новіков закликав російських політиків вирішити проблеми із усуненням молодіжних та юніорських збірних.

"Наших спортсменів, і не лише хокеїстів, позбавили всього: молодіжних, юніорських чемпіонатів світу. Але не можуть діти піддаватися дискримінації на світовій арені. Вони мають бути захищені ООН. Тому всі ці санкції не можуть мати юридичної сили.

Виключення наших молодих спортсменів є неприпустимим. Дитина не може нести відповідальность за дорослих. Права дітей ніхто не має права порушувати, це святе. Порушуються всі мислимі права дитини, які записані в міжнародних деклараціях", - сказав Новіков.

Щоправда, тренер не згадав один важливий момент - повномасштабне вторгнення до України, яке влаштував їхній диктатор - Володимир Путін. Як бачимо, представники країни-агресорки продовжують вдавати вигляд, що нічого не відбувається, а їхнє відсторонення від змагань - суцільна несправедливість та прояв русофобії.

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