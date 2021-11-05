Усі гранди залишилися позаду: "Шахтар" очолив цікавий рейтинг Ліги чемпіонів

Але поки це не приносить необхідного результату.

Донецький "Шахтар" очолив цікавий рейтинг Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Так, за підсумками 4 турів групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи підопічні Роберто Де Дзербі посіли перше місце за відсотком вдалих передач.

Зазначається, що "гірники" встигли роздати 2 398 пасів , у тому числі 90,3% досягли мети. Разом із Шахтарем у топ-5 виявилися визнані гранди – "Челсі" (2 937 - 89,8%), "Баварія" (2 521 - 89,8%), "Манчестер Сіті" (2 427 - 89,5%) та "Реал" Мадрид (2 714 - 89,3%).

До вашої уваги топ-10 команд Ліги чемпіонів за найкращим відсотком вдало виконаних передач.

uefa.com

Що стосується київського "Динамо", то столичний колектив посів у цьому списку 23 місце, виконавши 80,8% вдалих перелдач.

У четвертому турі "гірники" на виїзді поступилися мадридському "Реалу" (1:2);

"Шахтар" після чотирьох турів має в своєму активі лише один набраний бал та, як наслідок, замикає групу;

У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться на виїзді з "Інтером". Матч відбудеться 24 листопада.

Раніше аналітики оцінили шанси "Шахтаря" та "Динамо" на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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