"Усі хлопці віддали максимум, претензій не може бути": Ярмоленко - про нічию з Шотландією в Лізі націй

Поєдинок у Кракові завершився внічию - 0:0. Цей результат не дав "синьо-жовтим" пробитися на наступний сезон Ліги націй до елітного Дивізіону А.

32-річний вінгер, який став рекордсменом збірної України за кількістю зіграних матчів, поділився думками стосовно нічиєї з шотландцями. Ярмоленко зазначив, що команда віддала на полі всі сили, але підвела реалізація моментів.

"Це була тренерська установка - грати агресивно, вигравати підбирання, боротьбу. Бо в першому матчі ми все це програли і поступилися в матчі. У футболі це справді дуже важливо - вигравати боротьбу, підбирання. Статистику я ще не бачив, але впевнений, що ми зіграли набагато краще, ніж у першому матчі. Ми грали, можна сказати, вдома. Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед. Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як в мене був, то матчі не виграються.

Таке трапляється. Ти можеш забити з якогось напівмоменту, коли ніхто не очікує, якийсь рикошет. А іноді ти не забиваєш 100-відсотковий момент, і це коштує команді результату. Звісно, трохи прикро, що не забили свої моменти: якби забили, гра склалася б інакше, - наводить слова Ярмоленка ПРОФУТБОЛ Digital.

У капітана національної команди також запитали про останні хвилини матчу, мовляв українці не змогли влаштувати фінальний штурм воріт шотландської збірної. Проте Ярмоленко не погодився з цим твердженням.

"Хочете сказати, що ми не боролися, не билися? Я можу посперечатися. Був один кутовий з одного боку, другий - з іншого. Незрозуміло, чи був пенальті. Якщо суддя не поставив - значить, його не було. Я просто не знаю, яку ви навалу очікуєте. Щоб воротар пішов? Я також хотів би, щоб вона закінчилася голом і ми перемогли.

Ще раз скажу - всі хлопці віддали максимум сьогодні. Через самовіддачу дорікнути не вийде. Щодо самовіддачі та бажання перемогти претензій бути не може. Якби ми реалізували свої моменти, таких запитань не було б. Тому я готовий до критики, якщо хочете - можете критикувати мене за нереалізований момент", - сказав Ярмоленко.

Збірна України з 11 очками після шести турів посіла друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами очолила квартет та пробилася до еліти Ліги націй. Третьою фінішувала Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами стала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, у наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.

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