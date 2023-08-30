"Усі хочуть побачити великий бій": промоутер Усика розкрив плани українця після перемоги над Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, поділився планами українського боксера після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа.

За його словами, головною ціллю Усика є бій з з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Якщо ж "Циганський король" і надалі уникатиме об'єднавчого поєдинку, то українцю доведеться битися з хорватом Філіпом Хрговичем, який є обов'язковим претендентом на пояс IBF.

"Тільки Бог знає, що станеться. Я не буду розголошувати все. Скажу вам, у якому напрямку ми рухаємося. Усі хочуть побачити великий бій, увесь світ хоче це побачити. Ми не просто хочемо дивитися, ми хочемо влаштувати бій. Наступний тиждень покаже нам, куди ми йдемо. Але хто може щось гарантувати? Навіть коли Тайсон Ф'юрі хотів 70/30 (розподіл гонорару – прим.) і сказав "я тут", він не був дуже рішучим, він не поставив свій підпис під контрактом.

Якщо Хргович хотітиме бою, а Тайсон Ф'юрі знову тікатиме, нам доведеться дотримуватися правил IBF і битися з обов'язковим претендентом. Але це складний бій, якщо ти промоутер, Хргович – не дуже популярне ім'я. Ми будемо ввічливими і скажемо це так. Мало кому цікаво дивитися, як він б'ється.

Тож єдиною силою, яка зможе підняти цей бій, буде Усик. Ви бачили трибуни у суботу, Усик дуже популярний. Увесь прибуток за той бій принесе Усик. Як можна зібрати гроші, скажімо, на PPV, хто купить цей бій у Великій Британії?

Люди будуть купувати Усика, а не бій. У цьому різниця, це як Ф'юрі – Чісора. У них було, я не знаю, десь 300 тисяч покупок через Тайсона. Але Хргович ще не призначений наступним обов'язковим суперником Усика. До цього часу нам не потрібно думати про проведення цього бою. Як тільки це станеться, то ми його розглянемо", – сказав Красюк в інтерв'ю Pro Box TV.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Однак у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком через скандальний епізод у 5-му раунді, коли британець завдав українцю удар нижче пояса. На думку Даніеля, його удар прийшовся Олександру точно у живіт, тому рефері повинен був присудити йому перемогу нокаутом, а не дати супернику час на відновлення.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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