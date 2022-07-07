"Усі, хто хоче жити в "русском міре", нехай валять до Росії": Верняєв звернувся до прихильників країни-агресорки

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв звернув увагу на те, що всі, хто підтримує РФ, повинні виїхати з України.

Зазначимо, що 28-річний спортсмен родом із Донецька, який від 2014 року перебуває в окупації.

Титулований гімнаст розповів, що востаннє був у рідному місті ще у 2012 році. Верняєв вважає, що вісім років війни проти росії змінила українців, які залишились жити під окупацією у Донецьку.

Про це Верняєв розповів у інтерв'ю для FootballHub.

"Чесно, я вважаю, що всі, хто хоче жити в "русском міре", нехай валять до Росії, а Донецьк – це завжди був і є Україна. Я не знаю, може, я грубо сказав, але я вважаю, що це, як, якщо ти перейдеш до мене додому і скажеш: Ця кімната тепер моя, не заходь сюди. І я такий: Ну, так. Вона ж завжди твоя була. Маячня якась, я не розумію.

Літніх людей вже не переконаєш, надто молоді вони теж, уже наслухалися, вони там трохи неадекватної думки. Але, мені здається, що я все частіше й частіше починаю чути, що люди починають ставити запитання: Чому раніше так не було? Чому раніше не бомбили, а зараз бомбять?. Починають щось аналізувати і щось думати, але це мало", - сказав Верняєв.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Верняєв одразу став на захист України. Окрім того, він закликав повністю ізолювати Росію від міжнародного спорту.

Також повідомлялося, що український олімпійський чемпіон висміяв російського гімнаста Івана Куляка за те, що представник країни-агресорки вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" sз чужою медаллю.

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