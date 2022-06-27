"Усі наші мрії зруйнували рашисти": один з лідерів Другої ліги припинив існування через війну

"Усі наші мрії зруйнували рашисти": один з лідерів Другої ліги припинив існування через війну

Професійний київський футбольний клуб "Лівий берег" змушений був припинити своє існування через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Сумною новиною поділився український тренер Анатолій Бузник, який до останнього часу очолював київську команду.

Він повідомив, що 31 березня всі гравці столичної команди, а також керівництво, написали заяви про звільнення.

"Звістка про війну заскочила нашу команду в Туреччині, де проходив учбово-тренувальний збір. Після цього усі роз'їхалися, хто куди. Одні 5 березня повернулися до України, а інші продовжили своє перебування за кордоном. А наприкінці того ж місяця від президента "Лівого берега" Миколи Лавренка ми дізналися, що професіонального клубу більше не буде.

Після цього усі члени команди - як футболісти, так і її керівництво 31 березня написали заяви про звільнення. Що й казати, для усіх нас настали непрості часи. Особисто мені було важко аж до сліз на очах спостерігати за останніми тренуваннями "Лівого берега" - команди, яка була готова здійснити крок щодо виходу на більш високий рівень. Та що поробиш: так склалося життя.

Зараз продовжується будівництво стадіону, робиться акцент і на розвиток дитячого футболу в клубній Академії. До "Лівого берега" приходять усі охочі, з якими працюють наші дитячі тренери. Чого не скажеш про нас, тренерів професіональної команди.

На жаль, проведену нами титанічну роботу, як і всі наші мрії, бажання та помисли було зруйновано рашистами. Ці виродки порушили все наше життя, зокрема і футбольне. І не тільки в Україні та Європі, а й у всьому світі. Ніхто навіть і подумати не міг, що щось подібне можливе в ХХI cтолітті! Та, як виявилось, ідіотизм та шизофренія однієї людини може внести суттєві корективи у життя багатьох мільйонів людей. Зло виявилось набагато цинічнішим, підступнішим та жахливішим, ніж всі ми могли уявити", - цитує Бузніка UA-Футбол.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу виступив за проведення нового сезону УПЛ в Україні.

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