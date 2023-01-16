Усі найсильніші, крім капітана: чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат Європи

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на чемпіонат Європи, який вже за тиждень розпочнеться у швейцарському Ленцерхайде.

Склад команди в коментарі Суспільне Спорт назвав старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра.

На континентальній першості "синьо-жовті" виступлять найсильнішим складом за винятком капітана команди Дмитра Підручного, який продовжує відновлюватися після операції.

Склад чоловічої збірної України на ЧЄ-2023: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко.

Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться від 23-го до 29 січня. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринт, переслідування, синглмікст і класична змішана естафета.

Континентальна першість стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 6-го до 19 лютого німецький Обергоф.

Нагадаємо, наступний, шостий етап сезону Кубка світу-2022/23 з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

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