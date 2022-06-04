Усі найсильніші: суперник збірної України назвав склад на вирішальну битву за путівку на ЧС-2022

Усі найсильніші: суперник збірної України назвав склад на вирішальну битву за путівку на ЧС-2022

Національна команда Уельсу оприлюднила список футболістів, які можуть зіграти в фіналі плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти України.

В європейському відборі залишилося розіграти лише одну путівку на ЧС-2022. Її володар визначиться в неділю, 5 червня, в поєдинку між збірними Уельсу та України.

До матчу проти "синьо-жовтих" валлійська команда підходить своїм найсильнішим складом. У списку збірної Уельсу загалом 28 виконавців. Цікаво, що серед них немає жодного представника чемпіонату Уельсу - майже всі виступають в АПЛ або Чемпіоншипі.

Готується до поєдинку з Україною і головна зірка валлійців - Гарет Бейл, який напередодні анонсував свій відхід з мадридського "Реала".

Склад Уельсу на матч проти України:

Воротарі - Уейн Хеннессі (Бернлі, Англія), Денні Уорд (Лестер, Англія), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія).

Захисники - Бен Девіс, Джо Родон (обидва - Тоттенгем, Англія), Кріс Мефам (Борнмут, Англія), Кріс Гантер (без клубу), Рос Норрінгтон-Девіс (Шефілд Юнайтед, Англія), Коннор Робертс (Бернлі, Англія), Неко Вільямс (Ліверпуль, Англія).

Півзахисники - Джо Аллен (Сток Сіті, Англія), Джо Моррел (Портсмут, Англія), Ітан Ампаду (Венеція, Італія), Меттью Сміт (Донкастер Роверс, Англія), Аарон Ремзі (Рейнджерс, Шотландія), Ділан Левітт (Манчестер Юнайтед, Англія), Гаррі Вілсон (Фулхем, Англія), Деніел Джеймс (Лідс, Англія), Уеслі Бернс (Іпсвіч, Англія).

Нападники - Раббі Матондо (Серкль Брюгге, Бельгія), Сорба Томас (Хаддерсфілд, Англія), Джонатан Вільямс (Свіндон Таун, Англія), Гарет Бейл (Реал, Іспанія), Натан Бродхед (Сандерленд, Англія), Кіффер Мур (Борнмут, Англія), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест, Англія), Рубін Колвілл, Марк Гарріс (обидва - Кардіфф Сіті).

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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