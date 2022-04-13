"Усі повинні бути в однаковій ситуації": Вернидуб висловився проти виїзду українських футболістів за кордон під час війни

"Усі повинні бути в однаковій ситуації": Вернидуб висловився проти виїзду українських футболістів за кордон під час війни

Український тренер вважає, що гравці повинні залишатися в рідній країні, аби боронити її від окупантів.

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб, який після повномасштабного вторгнення російських військ повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, розповів, як ставиться до виїзду українських футболістів за кордон під час війни.

"Я скажу один раз і мабуть, останній. Навіть футболісти, які пороз'їжджались, бо їм дозволили заявлятись - це не той час, коли потрібно їхати і продовжувати грати. Це моя особиста позиція. Всі вони дуже гарно фізично підготовлені, можна за два тижні підготуватись дуже добре, повір мені. Якщо ти справді любиш свою неньку Україну, то підеш і будеш її захищати. Це моя позиція. Може я маю рацію, а може ні.

- Ви знаєте, що "Динамо" та "Шахтар" поїхали за кордон, будуть грати благодійні матчі. Ви проти цієї штуки?

- Я проти. Чому вони повинні перебувати там і тренуватись? А інші сидять тут. Як це? Якщо ми щось робимо, то робимо це для всіх. Я завжди казав, що всі повинні бути в однаковій ситуації, а не так, що одні поїхали, а інші залишились.

Скільки я читаю про тих, хто пішов до тероборони. Мій син теж в теробороні. Чому вони мають так чинити, а хтось по-іншому? Мені це не зрозуміло. У мого молодшого сина проблеми з лівою рукою від народження, але він теж в теробороні, автомат може розібрати і зібрати, допомагає, волонтерить.

Я не розумію, коли людина здорова, може все робити, дві руки і дві ноги на місці... Я не розумію ці слова: "Я роблю те, що краще роблю, а на передовій ті, хто краще це вміють". Зараз не той час, щоб це говорити. Якщо людина не робить добре роботу на "передку", то можна допомогти і тут, допомагаючи іншим.

Те ж саме, що і я. Я ж не кажу, що я попереду потягу. Я виконую роботу, якою допомагаю нашим хлопцям робити іншу дуже гарну справу", - сказав Вернидуб в інтерв'ю YouTube-каналу pressing.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Вернидуб розповів про свої завдання в лавах ЗСУ та жорстко "пройшовся" по окупантах.

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