"Усі вже погодилися": з'явилися нові деталі мегафайту за звання "абсолюта" Усик - Ф'юрі

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, висловився про потенційний бій свого клієнта з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
За словами Клімаса, "Циганський король" уже прийняв виклик українського чемпіона. Поєдинок Усик - Ф'юрі повинен відбутися наприкінці 2022-го або на початку 2023 року.
"Наскільки я знаю, то всі вже погодилися. Тайсон Ф'юрі вже сказав "так", він це зробить. Усик, звісно, теж згоден. Він перший викликав Ф'юрі. Коли відбудеться цей бій? Можливо, наприкінці цього року, можливо, на початку наступного, але ми точно про це говоритимемо.
Якою є ймовірність того, що цей бій відбудеться? 100% - це лише коли ти виходиш у ринг. Це бокс. Думаю, зараз близько 80%. Мабуть, він знову відбудеться в Саудівській Аравії. Чи зможе Усик побити Ф'юрі? Якби Усик думав, що він не поб'є його, він ніколи б його не викликав і не виходив з ним на бій. Звичайно, він вразить його. Усик хоче четвертий пояс", - сказав менеджер українця в інтерв'ю YouTube-каналу Inside Fighting.
У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.
Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.
- Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.
Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.
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