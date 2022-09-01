"Усі вже погодилися": з'явилися нові деталі мегафайту за звання "абсолюта" Усик - Ф'юрі

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, висловився про потенційний бій свого клієнта з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами Клімаса, "Циганський король" уже прийняв виклик українського чемпіона. Поєдинок Усик - Ф'юрі повинен відбутися наприкінці 2022-го або на початку 2023 року.

"Наскільки я знаю, то всі вже погодилися. Тайсон Ф'юрі вже сказав "так", він це зробить. Усик, звісно, ​​теж згоден. Він перший викликав Ф'юрі. Коли відбудеться цей бій? Можливо, наприкінці цього року, можливо, на початку наступного, але ми точно про це говоритимемо.

Якою є ймовірність того, що цей бій відбудеться? 100% - це лише коли ти виходиш у ринг. Це бокс. Думаю, зараз близько 80%. Мабуть, він знову відбудеться в Саудівській Аравії. Чи зможе Усик побити Ф'юрі? Якби Усик думав, що він не поб'є його, він ніколи б його не викликав і не виходив з ним на бій. Звичайно, він вразить його. Усик хоче четвертий пояс", - сказав менеджер українця в інтерв'ю YouTube-каналу Inside Fighting.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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