"Уся слава йому": Усик відреагував на перемогу нокаутом над Дюбуа в реванші

Олександр Усик / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

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Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram лаконічно прокоментував перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

Український боксер опублікував фото, на якому святкує тріумф разом з командою, та подякував Богу за свій успіх.

"Вдячний Богу за цю перемогу. Уся слава йому", – написав боксер.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

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