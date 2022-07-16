Усидіти на двох стільцях: технічний спонсор збірної України презентував форму для російських клубів

Іспанський виробник спортивного одягу Joma, який є технічним спонсором збірної України, представив форму для двох російських клубів на сезон-2022/2023.

Незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, відомий іспанський бренд не припинив працювати з країною-агресоркою.

Більше того, компанія Joma розширює клієнтську базу в Російській Федерації. Якщо минулого сезону в її формі виступав лише московський ЦСКА, то зараз іспанці роблять екіпірування ще й для "Ахмата" з Грозного, який спонсорує один з прихильників режиму Путіна та війни в Україні Рамзан Кадиров.

Обидва російські клуби нещодавно презентували ігрові комплекти на наступну кампанію.

ЦСКА Москва

Ахмат Грозний

Зауважимо, що Joma - технічний спонсор національної збірної України від 2017 року.

Минулого сезону всі команди російської Прем'єр-ліги (РПЛ) одягали виключно іноземні бренди - Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. З них усіх тільки Nike повністю відмовився від співпраці та розірвав контракти з російськими клубами.

Нагадаємо, нещодавно CAS відхилив апеляцію Російського футбольного союзу на відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних змагань. Таким чином, у сезоні-2022/23 країна-агресорка не буде представлена в футбольних єврокубках.

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