"Усик або ніхто": батько Ф'юрі назвав наступного суперника для непереможного "Циганського короля"

Джон Ф'юрі заявив, що його син не битиметься ні з ким, крім українського чемпіона.

Батько чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юр і Джон Ф'юрі відповів на запитання, хто стане наступним суперником його сина після переможного завершення трилогії з Деонтеєм Вайлдером.

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"Циганського короля", за словами його батька, тепер цікавить лише поєдинок проти українського володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика.

"Наступним буде Усик або ніхто. Я б не став турбуватися про інших, вони нижче класом, ніж Тайсон. Чи впорався б Ділліан Вайт з Деонтеєм Вайлдером? Ні. Тоді чому вони хочуть, щоб мій син нокаутував його? Тайсон не битиметься в таких боях. Я йому сказав, що це повинен бути Усик, або хай нас навіть не турбують", - цитує Джона Ф'юрі Talksport.

Чому Тайсона Ф'юрі називають "Циганським королем"? Володар титулу WBC народився в сім'ї ірландських кочівників, яких у Великій Британії також називають циганами. Саме до цієї етнічної групи відносить себе Ф'юрі.

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Ф'юрі стане можливим лише після того, як Олександр захистить титули в другому бою з Джошуа. Ей Джей вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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