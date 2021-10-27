"Усик - бог боксу": Джошуа возвеличив Олександра та готовий провести реванш в Україні

Ей Джей віддав належне українському чемпіону, але пообіцяв влаштувати війну та повернути собі пояси.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, що не збирається відмовлятися від бою-реваншу з Олександром Усиком, який відібрав у нього титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

"Як ви можете сказати бійцю, щоб він не бився? Давайте шанувати бійців. Як можна говорити не битися з найкращими? Усик - зараз бог у боксі. Я хочу з ним битися. Він чемпіон світу у надважкій вазі. І якщо хтось каже, що мені не треба з ним більше битися, то вони, мабуть, не знають мене.

Я так довго вчився та набирався досвіду за всю свою кар'єру. І на такому рівні - повірте, тут дуже непросто бути. Мені не потрібен жоден проміжний бій для розігріву. Мене спантеличують ці запитання. Бокс - це спорт воїнів, вони завжди перебувають на передовій.

Усик почувається чемпіоном зараз. Він має бути на сьомому небі. І я хочу бачити, як впораюся з цим і позбудуся його. Уявіть собі, щоби хтось із великих чемпіонів минулих років заявив - не потрібен реванш, потрібні розігрівальні бої. Що б про нього сказали? Цей хлопець взагалі воїн? - сказав Джошуа в інтерв'ю iFL TV.

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Крім того, Ей Джей заявив, що готовий провести поєдинок-реванш в Україні.

"Де буде бій? Про це краще говорити з промоутерами та з моїми менеджерами. Насправді, я поїхав би до України, якщо потрібно. Це була остання опція, що я поїду до України. Але оскільки Усик - чемпіон, то вам треба питати його, бо, мабуть, він хоче максимізувати свій останній заробіток.

Тому що я йду за цими поясами, хлопче. Усику, ти побачиш іншу енергію, інший дух суперника. Я приїду перемагати. У моїй голові лише одна думка - війна, вбивство. Маю намір побити цього хлопця і довести його душу до точки, коли він захоче здатися", - резюмував Джошуа.

Як повідомлялося раніше, Джошуа активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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