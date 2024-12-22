Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик в ринзі прокоментував перемогу над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

"Я переміг. Сьогодні важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд", – сказав Усик.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – усі три 116-112.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Ф'юрі відбувся в Ер-Ріяді у ніч проти 19 травня 2024 року. Тоді українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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