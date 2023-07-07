Усик – Дюбуа: букмекери визначили фаворита бою за звання чемпіона світу

Український боксер захищатиме пояси у поєдинку з британським претендентом.

26 серпня український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". Саме тут 2011 року Віталій Кличко технічним нокаутом переміг поляка Томаша Адамека і захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

На кону в бою Усик – Дюбуа стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець захистив усі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Дюбуа у своєму останньому поєдинку в грудні 2022 року нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

Прогнози букмекерів на бій Усик – Дюбуа

Букмекери абсолютним фаворитом поєдинку вважають українського чемпіона. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Виграш Дюбуа – 7,80.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 26,00.

На тріумф Олександра нокаутом приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Звитяга українця за очками – 3,40.

Дострокова перемога Дюбуа оцінена коефіцієнтом 12,00. Успіх Даніеля завдяки суддівському рішенню – 23,00.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Читайте також:

"Збираюся шокувати світ": Дюбуа зробив гучну заяву щодо чемпіонського бою проти Усика

"Ще одна нагода зміцнити дружбу українців та поляків": Усик відреагував на оголошення бою з Дюбуа

"Навіть не зможе вдарити його": британський нокаутер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа