Усик – Дюбуа: непереможний надважковаговик назвав фаворита бою та застеріг українця

Філіп Хргович вважає, що британець не створить проблем українському чемпіону.
Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович прокоментував прийдешній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.
На думку 31-річного хорвата, український боксер є абсолютним фаворитом поєдинку. Утім, Хргович вирішив дати пораду Усику – бути пильним і не наближатися до правої руки Дюбуа.
"Я думаю, що Усик – великий фаворит на перемогу у цьому поєдинку. Я даю йому велику перевагу. Дюбуа – великий хлопець, з хорошим ударом, і в боксі може статися що завгодно. Я даю йому шанс панчера.
Я не даю шансів Даніелю перебоксувати Олександра. Думаю, що він буде занадто повільним. Усику потрібно бути обережним і триматися подалі від правої руки. Я гадаю, що це буде досить легка робота для Усика", – сказав Хргович в інтерв'ю Boxing Social.
Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.
В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.
Нагадаємо, раніше було представлено яскравий проморолик титульного бою Усик – Дюбуа.
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