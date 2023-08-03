Усик – Дюбуа: непереможний надважковаговик назвав фаворита бою та застеріг українця

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович прокоментував прийдешній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

На думку 31-річного хорвата, український боксер є абсолютним фаворитом поєдинку. Утім, Хргович вирішив дати пораду Усику – бути пильним і не наближатися до правої руки Дюбуа.

"Я думаю, що Усик – великий фаворит на перемогу у цьому поєдинку. Я даю йому велику перевагу. Дюбуа – великий хлопець, з хорошим ударом, і в боксі може статися що завгодно. Я даю йому шанс панчера.

Я не даю шансів Даніелю перебоксувати Олександра. Думаю, що він буде занадто повільним. Усику потрібно бути обережним і триматися подалі від правої руки. Я гадаю, що це буде досить легка робота для Усика", – сказав Хргович в інтерв'ю Boxing Social.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Нагадаємо, раніше було представлено яскравий проморолик титульного бою Усик – Дюбуа.

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