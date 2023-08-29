Усик – Дюбуа: президент WBC відреагував на заборонений удар британського боксера

Маурісіо Сулейман став на бік українця у ситуації, яка викликала суперечки.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман прокоментував скандальний епізод у 5-му раунді бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, коли британець завдав українцю удар нижче пояса.

Очільник WBC підтримав Усика, заявивши, Дюбуа справді порушив правила. Відповідно, рефері ухвалив правильне рішення, коли не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру час на відновлення.

"У п'ятому раунді Дюбуа завдав Усику удару, який влучив чітко в пояс його боксерських шортів, що є очевидним ударом "нижче пояса", після чого Усик упав на канвас рингу.

На жаль, лише WBC використовує правило миттєвого відеоповтору, яке не було застосовано у цьому випадку", – наводить слова Сулеймана українське представництво WBC.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком.

Додамо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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