Усик – Дюбуа: промоутер українського чемпіона зробив рішучу заяву щодо можливого реваншу

Олександр Красюк зазначив, що британець вийшов на бій з українцем з "брудним планом".
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, відповів на бажання команди британця Даніеля Дюбуа провести реванш з українцем.
"Всі хочуть отримати реванш після поразки, але за всієї поваги до Даніеля Дюбуа, якого ми шануємо як гостя і суперника, важко висловити повагу за те, як вони вели бій і за те, як вони хотіли здобути перемогу.
Звичайно, іноді трапляється, що ти кудись завдаєш незаконного удару. Це нормально. Але якщо ти продовжуєш це робити систематично, значить, у тебе є якийсь брудний план.
Бокс – це чисте мистецтво. Це чистий спорт, і він повинен залишатися таким. Ось чому цей хлопець повинен заслужити на реванш", – сказав Красюк у коментарі Boxingnews 24.
Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Проте не обійшлося без скандалу. У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.
Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.
Раніше повідомлялося, що Усик дотепно прокоментував скандальний удар Дюбуа нижче пояса.
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