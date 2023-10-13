Усик – Дюбуа: WBA винесла остаточний вердикт щодо апеляції британця на результат бою

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) розглянула апеляцію Даніеля Дюбуа на результат бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Після детального вивчення апеляції WBA постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним. В організації не знайшли жодних доказів того, що рішення рефері під час резонансного епізоду у 5-му раунді поєдинку було помилковим.

"Після ретельного вивчення матеріалів апеляції, всіх документів і доказів, представлених як апелянтом, так і відповідачем, комітет постановив, що доказів апелянта недостатньо для скасування результату поєдинку Усик – Дюбуа. Це рішення щодо бою не буде скасовано.

Комітет дійшов висновку, що жоден із представлених відеозаписів не містить переконливих доказів того, що рішення рефері щодо удару нижче пояса було неправильним", – йдеться у звіті WBA.

Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

У п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

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