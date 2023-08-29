Усик – Дюбуа: WBA виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса

В організації остаточно констатували, що влучання Даніеля було з порушенням правил.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) прокоментувала результат бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

У своїй заяві на офіційному сайті WBA повідомила, що Усик залишається чемпіоном світу після того, як нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді.

Не оминули в організації і скандальний епізод у 5-му раунді бою, коли британець влучив українцю нижче пояса. Там зазначили, що удар Дюбуа був забороненим, тому рефері ухвалив правильне рішення, коли не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру час на відновлення.

"Олександр Усик залишається чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у надважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев'яти раундах цієї суботи на стадіоні у Вроцлаві, Польща. Усик вдруге зберіг свій золотий пояс, а також титули WBO та IBF після чудового виступу, в якому він працював з розумом і точністю, щоб здобути перемогу.

Усик показував гарний бокс, покладався на джеб і роботу ніг, щоб домінувати над Дюбуа, який не полегшив йому цей вечір і пішов один на один з чемпіоном, але, зрештою, не зміг досягти своєї мети.

У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Область, куди він влучив, викликала суперечки про законність удару, але рефері ухвалив, що удар припав у зону нижче пояса, і дав Усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій.

Отримавши незаконний удар, українець змінив своє ставлення і став діяти трохи агресивніше, щоб здобути два нокдауни в бою і перемогти в дев'ятому раунді.

Перемога стала 21-ю у професійній кар'єрі Усика, у активі якого 14 нокаутів. Тим часом на рахунку Дюбуа зараз 19 перемог, 2 поразки та 18 нокаутів", – йдеться у повідомленні WBA.

Нагадаємо, після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.

А ось колишній суперник Усика британець Тоні Белью став на захист українця після скандалу в бою з Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що промоутер українського чемпіона Олександр Красюк зробив рішучу заяву щодо можливого реваншу Усик – Дюбуа.

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