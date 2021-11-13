Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

Точна дата поєдинку поки що невідома.

Наступного року чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександр Усик захищатиме пояси у повторному поєдинку з Ентоні Джошуа, якого сенсаційно переміг у вересні 2021 року.

Точної дати бою ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Своєю чергою, букмекери вже оприлюднили коефіцієнти на другу битву Усика з Джошуа і вони кардинально відрізняються від котирувань на перший бій. Тепер вже український боксер є фаворитом поєдинку.

На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1.44. На те, що Джошуа зможе взяти реванш - 3.00. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21.00.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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