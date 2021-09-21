Усик - Джошуа: файткард вечора боксу та коли розпочнеться бій

На кону головного поєдинку - чотири титули в надважкій вазі.
У суботу, 25 вересня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
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На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
Повний кард вечора боксу в Лондоні налічує 7 боїв. Поєдинок Усик - Джошуа, орієнтовно, розпочнеться після 23:00 за київським часом.
Головна подія:
Ентоні Джошуа (24-1) - Олександр Усик (18-0), (WBA, IBF, IBO і WBO)
Основний кард:
Лоуренс Околі (16-0) - Ділан Прасовіч (15-0), (WBO у першій важкій вазі)
Каллум Сміт (27-1) - Ленін Кастілло (21-3-1)
Максим Продан (19-0-1) - Флоріан Марку (8-0-1)
Крістофер Оуслі (12-0) - Хасан Байсангуров (21-1), (вакантний титул IBF Inter-Continental)
Даніель Лапін (4-0) - Павел Мартинюк (4-7)
Кемпбелл Хаттон (3-0) - Сонні Мартінез (2-4)
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Раніше ТСН Проспорт писав, що став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком.
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