Усик - Джошуа: майбутні суперники відреагували на офіційне оголошення реваншу

Український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа поділилися очікуваннями від їхнього другого бою.

Напередодні промоутерська кампанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про поєдинок-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Бій відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Українець і британець прокоментували майбутню дуель.

"У мене є мета, і з допомогою Господа я виконаю свою місію!", - наводить слова Усика офіційний сайт Matchroom Boxing.

"Я можу зробити внесок до історії та стати єдиним триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Усик вперше показав, як готується до реваншу з Джошуа: кадри з тренування

Усик - Джошуа: промоутер розповів, як боксери розділять гонорар за реванш

"Програти Усику - не катастрофа": промоутер Джошуа розхвалив українського боксера перед реваншем