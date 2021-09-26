Усик - Джошуа: промоутер розповів, коли та де планують влаштувати бій-реванш

Згідно з контрактом, українець і британець не можуть провести інші бої, поки вдруге не зустрінуться в ринзі.

Британський промоутер Едді Гірн після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа поділився інформацією, коли чекати на другий поєдинок між боксерами. У контракті на перший бій була прописана опція реваншу на випадок поразки Ей Джея.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

За словами Гірна, запланована дата бою-реваншу між Усиком і Джошуа - лютий-березень 2022 року. Саме над цими часовими термінами будуть працювати сторони.

Що стосується місця проведення другого бою між українцем і британцем, то Усик на пресконференції заявив, що хоче провести його в Україні на столичному "Олімпійському". Щоправда, Гірн уже встиг засмутити Олександра, назвавши проведення поєдинку в Києві малоймовірним.

"Малоймовірно, що реванш відбудеться в Україні. Не виключено, що це буде міжнародна локація, але я думаю, що це буде Велика Британія", - сказав Гірн.

Промоутер українця Олександр Красюк розповів, що, згідно з підписаним контрактом на перший бій, реванш між Усиком і Джошуа повинен відбутися негайно, боксери не мають права проводити проміжні поєдинки.

"Коли ми намагалися домовитися про поєдинок, то нам довелося трохи почекати, перш ніж офіційно анонсувати бій. Переговори зайняли більше часу, так як нам було важливо опрацювати всі деталі угоди, зокрема і пункт про обов'язковий реванш. Адже контракт, який ми підписували, передбачав не один поєдинок, а цілих два.

Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. Згідно контрактом, ніяк не можна провести проміжний бій перед реваншем", - сказав Красюк у коментарі Behind The Gloves.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

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