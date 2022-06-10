Усик - Джошуа: промоутер розповів, як боксери розділять гонорар за реванш

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн поділився новими подробицями організації бою-реваншу між його клієнтом та чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Промоутер британця заявив, що суперники отримають однакові гонорари за майбутній поєдинок. Наразі залишається невідомим, про яку саме суму йдеться.

Також він анонсував, що вже наступного тижня дата та місце реваншу Усик - Джошуа будуть оголошені офіційно. Очікується, що бій відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії.

"Усі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій відбудеться у серпні. Якщо говорити про фінанси, то прибуток ділимо 50 на 50.

Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була готова до цього, адже на Середньому Сході можна буде заробити вчетверо більше", - передає слова промоутера Вoxingnews24.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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