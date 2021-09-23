Усик - Джошуа: все найголовніше про мегафайт двох олімпійських чемпіонів

Усик - Джошуа: все найголовніше про мегафайт двох олімпійських чемпіонів

На кону в поєдинку стоятимуть чотири чемпіонські пояси.

У суботу, 25 вересня, пізно ввечері відбудеться бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Розпочнеться бій орієнтовно вже 26 вересня о 00:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO, якими володіє Джошуа.

РОЗКЛАД МЕДІА-ПОДІЙ ПЕРЕД БОЄМ

Вівторок, 21 вересня - відкриті тренування

Четвер, 23 вересня - пресконференція і дуель поглядів

П'ятниця, 24 вересня - процедура зважування

Субота, 25 вересня - інтерв'ю і сам бій

ФАЙТКАРД НАЛІЧУЄ 7 БОЇВ

Головна подія:

Ентоні Джошуа (24-1) - Олександр Усик (18-0), (WBA, IBF, IBO і WBO)

Основний кард:

Лоуренс Околі (16-0) - Ділан Прасович (15-0), (WBO в першій важкій вазі)

Каллум Сміт (27-1) - Ленін Кастілло (21-3-1)

Максим Продан (19-0-1) - Флоріан Марку (8-0-1)

Крістофер Оуслі (12-0) - Хасан Байсангуров (21-1), (вакантний титул IBF Inter-Continental)

Даніель Лапін (4-0) - Павло Мартинюк (4-7)

Кемпбелл Гаттон (3-0) - Сонні Мартінез (2-4)

twitter.com/PCJacob4

ПРОГНОЗИ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу британському чемпіону. На перемогу Джошуа вони дають коефіцієнт 1.49. На успіх українського боксера - 2.90. Нічия, як найменш імовірний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21.00.

На перемогу Джошуа нокаутом можна поставити з коефіцієнтом 2.20, за очками - 3.15. На перемогу Усика суддівським рішенням приймаються ставки з коефіцієнтом 3.75, нокаутом - 5.50.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

болгарина Усик і Джошуа - олімпійські чемпіони Лондона-2012. Олександр завоював "золото" у ваговій категорії до 91 кілограма, Ентоні - в дивізіоні понад 91 кілограм.

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