Усик – Ф'юрі: боксерам загрожує величезний штраф, якщо бій за "абсолюта" знову зірветься

Чергове скасування поєдинку суттєво вдарить по гаманцю того з бійців, який не зможе вийти в ринг.

У неділю, 3 лютого, стала відома нова дата бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок, який перенесли з 17 лютого через травму британського боксера, відбудеться 18 травня . Місце проведення не змінилося – Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Аби бій за звання абсолютного чемпіона світу не зірвався знову, організатори встановили санкції, які можуть бути застосовані до боксерів, якщо хтось з них не вийде на поєдинок 18 травня.

Як повідомив Туркі Аль аш-Шейх, керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії, якщо Усик або Ф'юрі відмовиться битися в заплановану дату, то він буде зобов'язаний виплатити своєму супернику грошову компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів.

"Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я визначив дату – 18 травня. Я маю гарантії від обох боксерів – 10 мільйонів доларів, якщо хтось відмовиться від бою (отримає його суперник – прим.). 10 мільйонів не від нас, ми гарантуємо це – 10 мільйонів з їхніх особистих коштів", – заявив Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Під час спарингу "Циганський король" отримав серйозне розсічення, внаслідок чого йому довелося накладати шви.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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