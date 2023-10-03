Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

29 вересня стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за звання "абсолюта" в надважкій вазі.

Довгоочікуваний об'єднавчий поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Дата його проведення наразі невідома.

За словами промоутера "Циганського короля" Френка Воррена, офіційно її планують оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі назавжди впише своє ім'я до історії боксу, адже стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс, який 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.

Букмекери вже приймають ставки на поєдинок між українцем і британцем за абсолютне чемпіонство.

Прогнози букмекерів на бій Усик – Ф'юрі

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Виграш Усика – 2,95.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 21,00.

На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога британця за очками – 2,00. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 4,50.

Перемога Усика суддівським рішенням – 3,80. Достроковий тріумф українського боксера – 7,50.

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