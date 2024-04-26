Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

18 травня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Спочатку бій між українцем і британцем було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку "Циганський король" отримав під час одного зі спарингів, його довелося перенести.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором поєдинку між Усиком і Ф'юрі на території України став медіасервіс MEGOGO.

Подивитися бій можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на власному каналі "MEGOGO Гонг" та на окремому поп-ап-каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі у день події.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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