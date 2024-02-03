Усик – Ф'юрі: історичний вечір боксу в Саудівській Аравії офіційно перенесли

Вечір боксу, головною подією якого повинен був стати бій за за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, відклали на невизначений термін.

Про це офіційно повідомив Туркі Аль аш-Шейх, керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії.

Боксерський вечір в Ер-Ріяді мав відбутися 17 лютого 2024 року, але через травму, яку "Циганський король" отримав під час спарингу, подію довелося перенести на пізніший термін.

Нова дата вечора боксу буде визначена залежно від термінів, які Ф'юрі знадобляться для відновлення після пошкодження.

Таким чином, 17 лютого вечір боксу в Ер-Ріяді не відбудеться. Відкладено не лише головний бій, а й сім поєдинків андеркарду. Організатори повідомили, що власникам квитків повернуть гроші.

"Стало відомо, що довгоочікуваний боксерський поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відкладено. Рішення було ухвалено після того, як Фєюрі отримав розсічення над правим оком під час тренування в Ер-Ріяді. Запланований на 17 лютого вечір боксу в Ер-Ріяді буде перенесено на пізніший термін, а квитки повернуть публіці.

Після того, як медична бригада оцінить ступінь пошкодження Ф'юрі, з'явиться чіткіше уявлення про терміни відновлення. На цьому етапі всі зацікавлені сторони, включно з нашою, ретельно співпрацюватимуть, щоб якнайшвидше оголосити нову дату поєдинку", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що обов'язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі хорват Філіп Хргович висловив готовність замінити Ф'юрі в поєдинку з Усиком і 17 лютого боксувати з українцем за його титули.

Нагадаємо, бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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