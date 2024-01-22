Усик – Ф'юрі: колишній абсолютний чемпіон світу спрогнозував переможця історичного поєдинку

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Джош Тейлор поділився своїм прогнозом на прийдешній об'єднавчий бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 33-річного британця, "Циганський король" стане переможцем цього поєдинку, однак Усик зможе створити Ф'юрі суттєві проблеми.

"Я давно вже говорив, що хороший великий боксер поб'є хорошого маленького боксера. Я вважаю Ф'юрі занадто великим і думаю, він намагатиметься використати це як перевагу.

Ви бачили, що Усик не любить ударів по нижньому поверху, але відштовхуючись від двох останніх виступів, Ф'юрі також не мав чудовий вигляд. Тож це важкий поєдинок для прогнозу.

Я впевнений, що Ф'юрі переможе, але вважаю, що Усик має все, аби стати його нічним жахіттям. Бій може піти одним або двома шляхами. Це може бути справді незручний поєдинок для Тайсона. Або він піде вперед, використовуючи свою природну вагу, силу, розмір і намагаючись його здолати. Але я бачу, як Тайсон переможе", – сказав Тейлор у коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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