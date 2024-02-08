Усик – Ф'юрі: колишній суперник українця зробив прогноз на бій за звання "абсолюта"

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью поділився своїм прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

41-річний британець вважає, що український боксер зможе перемогти у бою за звання абсолютного чемпіона світу, незважаючи на психологічний тиск від "Циганського короля".

"Ф'юрі намагається влізти до голови Усика, як я робив свого часу, але в нього нічого не вийде, Олександр не ведеться на таке, він переможе.

Усик насправді дуже добре говорить англійською, він просто не дуже добре розуміє її. Я його найбільший фанат", – наводить слова Белью talkSPORT.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця його перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – боксери зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути ще одного зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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