Усик – Ф'юрі: колишній суперник українця зробив прогноз на бій за звання "абсолюта"

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майріс Брієдіс поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Латвійський боксер заявив, що вважає українця фаворитом поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Тайсон Ф'юрі – надзвичайний боєць. Це буде непростий бій. Думаю, він буде дуже напруженим. Я вважаю, що Усик дуже працьовитий, він дуже старанно готувався до цього бою. Як і до першого поєдинку проти Джошуа, він готувався вісім місяців. Мій прогноз – я схиляюсь на 70 відсотків, що переможе Усик", – сказав Брієдіс у коментарі для Sky Sports.

Зазначимо, що Усик та Брієдіс билися в ринзі 2018 року в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Тоді українець переміг розділеним рішенням суддів та став володарем титулів WBC та WBO у важкій вазі.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі. Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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