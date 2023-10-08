Усик – Ф'юрі: легендарний Холіфілд дав прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд зробив прогноз на бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

60-річний американець заявив, що український боксер не зможе перемогти британця. Водночас, він вважає, що Ентоні Джошуа має кращі шанси здолати "Циганського короля", якби такий поєдинок відбувся.

"Ні, Усик не переможе Ф'юрі. Думаю, Тайсон показав, що він чудовий боєць. Серед усіх боксерів він саме той, хто здатен вносити корективи, а це робить тебе кращим.

Джошуа вищий за Усика, і вони з Ф'юрі обидва сильні, так що все буде залежати від швидкості. Я думаю, що Ентоні Джошуа – ідеальний боєць для поєдинку з Тайсоном, тому що вони однакового зросту. Коли вони поб'ються, все буде однаковим, все зведеться до того, хто виявиться сильнішим.

Здається, що тут потрібно віддати перевагу Ентоні Джошуа, але поки їхній бій не відбудеться, це лише припущення", – наводить слова Холіфілда Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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