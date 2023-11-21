Усик – Ф'юрі: легендарний Холіфілд несподівано змінив свою думку щодо переможця бою за "абсолюта"

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився новим прогнозом на бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

61-річний американець, який раніше вважав фаворитом поєдинку "Циганського короля", змінив свою думку після неоднозначної перемоги британця над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Тепер Холіфілд схиляється до того, що тріумфатором битви за звання абсолютного чемпіона світу стане Усик, а не Ф'юрі.

"Виступ Ф'юрі з Нганну не був хорошим. Можливо, він сприймав свою перемогу як належне. А життя тобі показує, що якщо ти щось сприймаєш як належне, це може вилізти тобі боком. Я думаю, що це вилізло боком для Ф'юрі. Сподіваюся, що він зробить висновки після цього бою.

Бій Усик – Ф'юрі буде складним для обох. Я думаю, що Усик переможе, тому що Олександр – жорсткий боєць, який не здається, і він швидший. Я вважаю, що Тайсон Ф'юрі не зможе впоратися з тією кількістю ударів, яку він викидатиме", – сказав Холіфілд в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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