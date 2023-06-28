Усик – Ф'юрі: легендарний Холіфілд зробив прогноз на потенційний бій за звання "абсолюта"

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд висловився про можливий бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 60-річного Холіфілда, цей поєдинок завершиться перемогою "Циганського короля". Він зазначив, що британець є єдиним боксером, який здатен змінювати свою тактику упродовж бою.

"Чи зможе Усик перемогти Ф'юрі? Особисто мені здається, що ні. Тайсон Ф'юрі вже показав, що він чудовий боєць. Серед усіх боксерів він єдиний, хто вміє міняти свою тактику під час бою. А коли ти це робиш, то стаєш кращим.

Справа в тому, що Ф'юрі ніхто ніколи не перемагав. Тому я не знаю, чи зможе Усик перемогти його. Ніхто цього не робив. І поки Ф'юрі не поб'ють, як можна говорити, що хтось на це здатний? Якщо тебе ніхто не переміг, то ти не показав, що можеш програти", – сказав Холіфілд в інтерв'ю Boxing Social.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. На початку квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа, який планують організувати наприкінці літа.

Водночас, об'єднавчий бій між Усиком і Ф'юрі може відбутися в грудні 2023 року в Саудівській Аравії. Раніше повідомлялося, що українець і британець отримають космічні гонорари, якщо погодяться вийти в ринг.

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